DIEREN – Elly Kuik start op woensdag 24 april met de cursus Beleef de Natuur. Ze gaat samen met kinderen het bos in om spelenderwijs te ontdekken wat daar allemaal groeit en bloeit. De middag wordt afgesloten met een creatieve activiteit. Er is een groep voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar en van 8 tot en met 11 jaar. De cursus is van 14.30 tot 16.30 uur. De kosten bedragen 5 euro per keer.

Elly Kuik, 0313-427708