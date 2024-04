Bazaar zoekt spullen

DOESBURG – De Martinikerk in Doesburg is op zoek naar spullen die verkocht kunnen worden tijdens de bazaar op vrijdag 19 en zaterdag 20 april. Iedereen die nog spullen op zolder, in kasten of de schuur heeft die niet meer gebruikt worden, wordt opgeroepen ze te doneren aan de bazaar.

Denk aan kleine meubelen, stoelen, tafels, potten, pannen, kleding, boeken, apparatuur, lampen, kerstspullen, gereedschap, kampeerspullen en curiosa. De opbrengst van de verkochte goederen komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Martinikerk in Doesburg en de Galluskerk in Angerlo.

Inleveren van goederen kan op zaterdag 13 april van 10.00 tot 12.00 uur en op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april van 10.00 tot 12.00 uur. Wat de kerk niet kan aannemen zijn witgoed (koelkasten, wasmachines en dergelijke), grote wandmeubels, koffers, matrassen, diaraampjes of videobanden en spullen die beschadigd of kapot zijn. Degenen die echt niet in staat zijn spullen te komen brengen, kunnen bellen met 0313-475693 om te overleggen of de spullen gehaald kunnen worden.

De bazaar zelf vindt plaats op vrijdag 19 april van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 20 april van 10.00 tot 15.00 uur in de Martinikerk in Doesburg.