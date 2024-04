Bazaar Martinikerk wederom succes

DOESBURG – De Bazaar van de Martinikerk in Doesburg is inmiddels een begrip. Zaterdag 20 april was er weer een keur aan leuke en mooie artikelen te vinden in de Doesburgse kerk. Van een theelepeltje tot en met een complete eethoek, van boeken tot speelgoed. Gelijk bij de opening was het al flink druk. Bezoekers waren vroeg gekomen om de mooiste koopjes voor kleine prijsjes te scoren. De vrijwilligers waren al weken voor de opening bezig met het inzamelen en sorteren van alle spulletjes. Maar dat deden ze met plezier, de opbrengst is tenslotte voor het onderhoud van de mooiste kerk van Doesburg.

Foto: Hanny ten Dolle