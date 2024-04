Back-up maken van je smartphone

VELP – Buurthuis Ons Raadhuis en SeniorWeb verzorgen op woensdag 3 april van 14.00 tot 14.30 uur en presentatie over het maken van back-ups. Hans Straatman zal vertellen hoe je een back-up kunt maken van de smartphone. Iedereen weet dat het verstandig én handig is om regelmatig een back-up te maken. Maar het echt goed instellen van een back-up stellen we toch vaak uit. Vooral omdat we niet precies weten hoe dat moet of omdat het veel tijd kost om alles goed in te richten. Straatman geeft aandacht aan het automatisch laten opslaan van foto’s en video’s en zal ook laten zien hoe je een back-up maakt van de gespreksgeschiedenis van WhatsApp. Na afloop van de presentaties staan de vijf vrijwilligers van de computersoos klaar om vragen te beantwoorden en eventueel te helpen met smartphone, tablet of laptopproblemen op dit of ander gebied. Zowel het bijwonen van de presentatie als hulp vragen en krijgen op de computersoos is gratis.

