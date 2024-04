ART-kunstroute door de IJsselvallei en Veluwezoom

REGIO – De deelnemers aan de ART-kunstroute door Brummen, Eerbeek en Loenen openen zaterdag 27 en zondag 28 april de deuren van hun ateliers. Bezoekers kunnen tussen 12.00 en 17.00 uur een mooie route afleggen langs acht adressen, te fiets of per auto.

De keramische vogelhuisjes van Joop van Ulden zijn inmiddels een begrip in de wijde omtrek. Aan de Kerkstraat 6 heeft hij dit weekend Marjolijn van den Broek te gast, zij laat kleine aquarellen met vogels zien.

Voor Emeke Buitelaar, te vinden naast Joop op nr. 4, is het altijd weer bijzonder om te zien wat kunt losmaakt bij haar bezoekers: de interactie die kunst oproept. Haar atelier en haar nieuwe schilderijen zullen de verbeeldingskracht zeker weer aanspreken.

Om de hoek bij Annie Elissen, aan de Zegerijstraat 7a is veel nieuw werk te zien, met name beschilderd glas en porselein. Ook in dit weekend is Annie aan het werk. Ali Klompenhouwer zal in de tuinkamer haar geabstraheerde, kleurrijke bloemenschilderijen laten zien. Iets verderop, op nummer 35 in de Zegerijstraat, is het atelie van Otto Koedijk met zijn vermaarde houtdraaikunst. Zijn gastexposant is Jochem Witteveen.

Aan de Karekietstraat 1 is het atelier La Rousserolle van Rob Kuulkers. Met zijn monoprints bouwt hij afbeeldingen op: op een siliconen matje met verschillende lagen verf, na diverse handelingen blijft er een negatief beeld achter op doek of papier.

Ook Piet van Middelaar is één van de veelzijdige deelnemers van de kunstroute. Zijn krachtige beelden zijn te vinden aan de Burgemeester de Wijslaan 22 in Brummen. Piet is beeldhouwer, schilder en woordkunstenaar, hij verwoordt gevoel niet alleen in taal, door middel van gedichten, maar ook in steen en op doek.

Bij Marieke Ruijgrok aan de Boshoffweg 2 in Eerbeek de landschappen te zien, die zij schildert in de openlucht. Daarnaast maakt zij met papierpulp intrigerende portretten.

Bij galerie ’t Arthuus van Mieke Diekmann aan de Eerbeekseweg 13a in Loenen zijn niet alleen nieuwe beelden en schilderijen van Mieke zelf te zien, maar ook schilderijen van Gerrie Koopman, bronzen van Chris Hendrik en keramiek van Annelies van Tetering en Lyda Dirkse.

art-brummen.nl

Werk van Marieke Ruijgrok