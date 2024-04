Aprilwandeling door het bos

RHEDEN – Op zondag 14 april verzorgt Natuurmonumenten een wandeling met een gids door Nationaal Park Veluwezoom. De start is om 11.00 uur vanaf het Bezoekerscentrum in Rheden. De kosten zijn 10 euro per persoon; leden van Natuurmonumenten betalen 7 euro. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl. De wandeling voert over Landgoed Heuven en door de bossen van Herikhuizen. De activiteit is bedoeld voor volwassenen. Honden mogen niet mee. Om 13.00 uur zijn de wandelaars ongeveer weer terug.