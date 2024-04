Annie Uiterweerd (98) geniet volop van kaartje leggen

LOENEN – Ze is bijna 100 jaar oud, maar zo vaak als ze kan komt ze naar de zaal van van het ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen om een kaartje te leggen. Annie Uiterweerd-Linthorst werd op 18 maart 98 jaar. Het leggen van een kaartje blijft voor haar een favoriete bezigheid, die ze nog niet graag wil opgeven. Zij werd dinsdag door de leden van de 55Plus Soos vrolijk toegezongen. Het bestuur feliciteerde haar en hoopt dat ze lang blijft komen.

Annie speelt het kaartspel jokeren op de wekelijkse bijeenkomsten van de 55Plus Soos. Ze woont nog zelfstandig. De Soos betekent voor haar een zeer welkome afwisseling.

Annie kwam al op 60-jarige leeftijd met haar man Freek mee naar de Ouderensoos en is dus al 38 jaar lid. Deze mijlpaal heeft nog niemand eerder bereikt.

Ze zegt: “Kaarten bij de Soos doe ik erg graag. Ik kijk er iedere week naar uit. We spelen om een paar centen. Dit heeft weinig waarde, maar is toch leuk om te doen. Onder het kaarten maken we een gezellig praatje, dat kan prima als je jokeren speelt. Jammer dat mijn gezondheid wat minder wordt maar ik probeer zo lang mogelijk door te gaan.”

Ze verraste deze middag haar medespelers door verschillende potjes te winnen.

Annie vertelt over de leuke verjaardag die ze met zes kinderen, dertien klein- en twintig achterkleinkinderen heeft gehad. Ze is er trots op dat ‘met de aanhang’ er ruim zeventig personen waren die haar een onvergetelijke dag hebben bezorgd.

De Loenense heeft een leven van hard werken achter de rug. Zij komt uit een gezin van tien kinderen en moest al op 14-jarige leeftijd voor dag en nacht in betrekking. Later was het ook flink aanpakken met zes kinderen en helpen op de boerderij. Haar talrijke nageslacht komt haar trouw opzoeken in De Moerbeek en helpen haar wat zij kunnen.

Foto: Martien Kobussen