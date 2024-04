Afscheidscadeau Jan Ek voor Het Anker

BRUMMEN – Jan Ek, predikant van de Pancratiuskerk in Brummen, heeft op 10 maart afscheid genomen van zijn gemeente. Zijn afscheidscadeau heeft hij doorgegeven aan stichting Het Anker.

Jan Ek is met emeritaat gegaan, met pensioen. De cadeaus die meestal bij een afscheid worden gegeven, wilde Jan bestemmen voor een goed doel. Hij vroeg giften van gemeenteleden voor stichting Het Anker. Deze stichting heeft 10 hectare grond in eigendom en verpacht dat alleen aan biologische of biologisch dynamische boeren. De grond is gekocht met geld dat geleend wordt van klanten, vrienden en buurtbewoners. Zij krijgen rente, die betaald wordt uit de pacht. De opbrengst van boerderij De Meander, hier gevestigd, wordt verkocht. Aan de Zutphensestraat 296 in Brummen zijn groenten, fruit, vlees, zuivel en eieren te koop.

Op dinsdag 2 april hebben Jan en Dinanda Ek een cheque overhandigd aan Het Anker. Alsof ze de loterij hadden gewonnen openden ze een envelop om een cheque met het mooie bedrag van 5407,22 euro te kunnen onthullen. Een prachtig cadeau voor stichting Het Anker.