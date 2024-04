Activiteiten op de Klevenhorst

HUMMELO -Tijdens de Kunstwandelroute Hummelo is er van alles te doen bij de Klevenhorst, de uitspanning halverwege de route. Doordeweeks zijn er kunstworkshops van Amphion. Het programma is elke week anders.

Zondag 21 april is er van 13.30 tot 15.00 uur poëzie en muziek op de Klinkplek. Ineke Berentschot en Henk Beunk lezen gedichten met ruime aandacht voor het Achterhoeks. De muziek is van Simplify met prachtige samenzang. Maandag 22 april kan er een steen bewerkt worden van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen kan komen beitelen, raspen en schuren met Ria Pelgrom. Deze workshop bestaat uit twee delen, de tweede keer is op 29 april.

Woensdag 24 april kunnen bezoekers van 10.00 tot 12.00 uur Zweeds bandweven. Ingrid Veenendaal leert bezoekers een ontwerp te maken voor hun eigen band.

Bij slecht weer wordt er in de schuur voorgedragen en gemusiceerd. En weer of geen weer, de schuur is altijd de plek voor koffie, thee en wat lekkers. De kunstworkshops doordeweeks vinden plaats in en om de schuur. Op de Klinkplek kan iedereen aanschuiven. Bij de kunstworkshops is het aantal plekken beperkt en is aanmelden verplicht via amphion.nl/klevenhorst of 0314-376000.