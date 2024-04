Aanleg wandelnetwerk in Brummen van start

HALL – De aanleg van het Brummense deel van het wandelnetwerk Veluwe is donderdag 4 april van start gegaan. Wethouder Yasemin Cegerek sloeg, samen met leden van de werkgroep van het nieuwe Hallsekerkepad, de eerste paal de grond in.

Het nieuwe wandelnetwerk wordt uitgerold over de hele Veluwe. Het wordt een netwerk van samenhangende wandelroutes, met goede bewegwijzering. In de gemeente Brummen wordt ongeveer 150 kilometer van het netwerk aangelegd. Er komen geen nieuwe wandelpaden bij, maar de bestaande routes worden tot één samenhangend netwerk gemaakt. Denk aan de Klompenpaden, NS Wandelingen, streekpaden en ommetjes. Ze worden verbonden door een keuzepuntensysteem op basis van gekleurde pijlen, zodat in de hele provincie Gelderland de routeaanduiding gelijk is.

De bestaande routes zijn nog steeds te wandelen omdat specifieke routeaanduiding, zoals die van Klompenpaden, op dezelfde houten paal wordt aangebracht. Oude palen en routeaanduiding worden verwijderd, waardoor verrommeling van de openbare ruimte wordt tegengegaan. Ook is bij ontwerp van het totale netwerk met de verschillende terreineigenaren en provincie goed gekeken naar het ontzien van kwetsbare natuur.

Op de Veluwe wordt door verschillende gemeenten samengewerkt op het gebied van recreatieve routes. In 2016 is het Routebureau Veluwe opgericht. Daar is eerst het Veluwse fietsknooppuntensyteem op orde gebracht, dat in 2018 werd opgeleverd. Daarna is er doorgepakt met een Veluws ruiternetwerk, samenhangende MTB-routes en nu het Veluwse wandelnetwerk. Het beheer en onderhoud wordt door het Routebureau Veluwe uitgevoerd, waardoor één centraal aanspreekpunt op de Veluwe is ontstaan op gebied van routes. Het Routebureau verwacht na de zomer de werkzaamheden in de gemeente Brummen af te ronden.