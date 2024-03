Zonnige en drukke halfvastenoptocht in Angerlo

ANGERLO – Dit weekend stond weer de beroemde en befaamde halfvastenoptocht in Angerlo op het programma. Hier verschijnen de wagens en loopgroepen die het neusje van de zalm zijn. Want je moet een prijswinnaar zijn in een carnavalsoptocht om hier mee te mogen doen. Ongeveer 100 wagens, loopgroepen en dweilbands deden mee en de stoet was dan ook heel lang. Maar dat was afgelopen zondag geen straf want de zon scheen heerlijk. Dit resulteerde dan ook in een enorme massa mensen die de optocht wilden zien.

Zij konden dan ook genieten van de bonte stoet die door de straten van Angerlo trok. Dankzij de ervaren en goede organisatie verliep alles vrijwel probleemloos, al was het parkeren voor bezoekers soms wel lastig.

Dankzij de vele vrijwilligers en verkeersregelaars kwam alles goed.

Foto: Hanny ten Dolle