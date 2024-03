Zonnebloem zoekt oud-vrijwilligers

BRUMMEN – In 2024 bestaat de afdeling Brummen-Eerbeek van de Zonnebloem 35 jaar. Dit viert de afdeling op vrijdag 31 mei met een bourgondisch buffet en een optreden van Imca Marina in partycentrum Bello in Hall gelegen aan de Dorpstraat 11. Er zullen zo’n 140 gasten uit Brummen-Eerbeek komen en een kleine 50 vrijwilligers. Maar ook oud-vrijwilligers van de afdeling Brummen-Eerbeek zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit feest. Aanmelden kan tot vrijdag 22 maart via 06-22341831 of zonnebloembrummeneerbeek@gmail.com. Het feest op 31 mei begint om 16.00 uur en duurt tot 20.15 uur.