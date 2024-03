Zo stel je grenzen als vrijwilliger

RHEDEN/ROZENDAAL – Het NIO maakt het grenzen stellen in het vrijwilligerswerk bespreekbaar tijdens de NIO-netwerkbijeenkomst in Rheden op dinsdagmiddag 26 maart. Gea Bouwers, coördinator bij Humanitas, is als gastspreker uitgenodigd om dit thema vanuit de praktijk bespreekbaar te maken.

Vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze netwerkmiddag in partycentrum Ons Huis aan de mr. B. van Leeuwenplein 7 in Rheden. Deze bijeenkomst duurt van 15.30 tot 17.30 uur. De deelname is gratis.Het NIO helpt met het thema ‘grenzen stellen’ vrijwilligers, zodat het lokale vrijwilligerswerk leuk blijft. Nadat Gea Bouwers informatie en advies heeft gegeven hoe ze dit bespreekbaar kunnen maken, gaan de deelnemers uiteen om in kleine groepjes ervaringen en tips uit te wisselen. Zoals altijd is er ruim de tijd om samen nog informeel te netwerken met een hartig hapje en wat te drinken. Aanmelden kan tot 22 maart via netwerknio@gmail.com of 06-36324778. Het NIO(Netwerk Informele Ondersteuning) organiseert activiteiten zodat vrijwilligers onderling kunnen netwerkwerken en elkaar leren kennen zodat zij elkaar in het vrijwilligerswerkveld kunnen vinden. Bovendien treedt het NIO op als onafhankelijke belangenbehartiger voor het vrijwilligerswerk in de gemeenten Rheden en Rozendaal. De NIO-kerngroep gaat met signalen actief aan de slag.