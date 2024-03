Zanglust Drempt brengt klucht

DREMPT – Toneelgroep Zanglust Drempt brengt op drie achtereenvolgende dagen in maart de klucht ‘Knuffelen in pension van Puffelen’ op de planken. De klucht is geschreven door C.J. Slijkoord.

Tinus is samen met zijn vrouw Petra een pension gestart onder de naam Pension van Puffelen. De hele familie wordt ingeschakeld om het bedrijfje draaiende te houden. Het pension trekt echter nogal vreemde gasten aan. Wanneer schoonmoeder Ans zich er ook nog eens mee gaat bemoeien is het hek van de dam en volgen de komische situaties zich in een hoog tempo op.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 maart in het Dorpshuis te Drempt. Aanvang op vrijdag en zaterdag is 20.00 uur en op zondag begint de voorstelling om 14.00 uur. Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn te bestellen via info@zanglustdrempt.nl en via 06-45016434. Het is ook mogelijk om aan de zaal kaarten te kopen maar ‘vol is vol’, aldus de organisatie.