Workshops met Android tablets

VELP – Vanaf woensdag 27 maart worden er bij Ons Raadhuis in Velp vier workshops gegeven om beter met een Android-tablet te kunnen werken. De workshops zijn van 10.30 tot 12.00 uur en worden gegeven door Margrot van der Horst van ICT-Visie uit Velp. Per workshop van anderhalf uur staat één thema centraal. Deelnemers werken op hun eigen tablet. Er wordt gestart met uitleg, in het tweede deel is het tijd om te oefenen. Margot is dan aanwezig om te begeleiden. Er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers per workshop; opgeven is daarom verplicht. De thema’s die worden behandeld zijn: Apps en playstore, mailen, beeldbellen en foto’s maken en bewerken. Deze workshops zijn bedoeld voor iedereen die verder wil komen op zijn eigen tablet. Deze workshops zijn niet geschikt voor iPads van het merk Apple. Hiervoor komen er andere momenten. Kosten voor deelname zijn 3,80 euro per keer voor leden en 5,10 voor niet-leden. Aanmelden kan via info@onsraadhuis.com of bel naar 026-8449140.

onsraadhuis.com