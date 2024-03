Wintercompetitie TC Eerbeek afgesloten

EERBEEK – Op zaterdag 16 maart vond de afsluiting van de DD wintercompetitie van tennisclub Eerbeek plaats. Deze competitie wordt gehouden om de dames in de winterperiode aan het tennissen te houden. Dat is ook deze winter weer goed gelukt want de 28 dames hebben in twee poules alle wedstrijden gespeeld.

Bij binnenkomst kregen de dames een lekkere kop koffie of thee met wat lekkers. Na de koffie werden er koppels gevormd en konden de onderlinge wedstrijden beginnen. Er werden vijf rondes van 15 minuten gespeeld. De sfeer was zonnig en gemoedelijk en alle gescoorde punten werden genoteerd.

Na de wedstrijden werden de winnaars van de DD wintercompetitie gehuldigd. In poule A hebben Simone en Elze gewonnen. Winnaars van poule B waren Marion en Patricia. Mascha en Marjan wonnen het onderlinge toernooi van deze gezellige ochtend.