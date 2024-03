Warmbloedige muziek in Rheden

RHEDEN – Op zondag 10 maart om 16.00 uur geeft het Vocaal Ensemble Groningen een concert getiteld ‘Viva Ibéria!’ in de Dorpskerk te Rheden. De muzikale leiding is in handen van Wilfred Reneman.

‘Viva Ibéria’ is een programma vol warmbloedige oude muziek uit Spanje en Portugal. Van de Portugese componist Duarte Lóbo staat de dubbelkorige ‘Missa Cantate Domino’ op het programma, een lichtvoetige, af en toe bijna swingende mis. Maar toehoorders kunnen ook amoureuze Spaanstalige liederen over vurige ogen verwachten. Het ensemble zinget voornamelijk muziek uit de Renaissance, maar ook heel oude muziek zoals een van de ‘Cantigas de Santa Maria’uit de 13e eeuw en een Pelgrimslied uit het ‘Libre Vermell’ uit de 14e eeuw. Ter aanvulling van het programma zal gitarist Dylan Prentner bijpassende intermezzo’s spelen.

Het Vocaal Ensemble Groningen is een projectkoor dat zich richt op a-capellamuziek uit de Middeleeuwen en Renaissance. Het ensemble is een groep van ongeveer twintig ervaren koorzangers uit heel Nederland.

Het concert duurt ongeveer een uur, zonder pauze. De deuren gaan een half uur voor aanvang open. De toegangsprijs is 12,50 euro in de voorverkoop en 15 euro aan de zaal. Kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro.

vocaalensemblegroningen.nl