Wandeltocht op Tweede Paasdag

BRUMMEN – Op maandag 1 april houdt wandelsportvereniging Brummen haar 44e Veluwezoomwandeltocht. Het vertrekpunt is vanaf MFE aan de Loubergweg 7 in Eerbeek.

Wandelaars van alle leeftijden kunnen zich op de startlocatie inschrijven voor verschillende afstanden, variërend van 5 tot 40 kilometer. De routes zijn met pijlen aangegeven en gaan door de mooie omgeving en bossen van Eerbeek en Loenen. De rustpost is weer bij de familie Sangers in Loenen. Daar kunnen wandelaars genieten van versnaperingen en eventueel gebruikmaken van het toilet. De vereniging vraagt of mensen die de dagen voor de wandeltocht in het bos komen, de borden met pijlen willen laten hangen. Na afloop van de tocht haalt de organisatie zelf alle bordjes met pijlen weer weg. Ook zorgen de organisatoren ervoor dat eventueel achtergelaten spullen worden opgeruimd.

De 5, 12 en 17,5 kilometer starten tussen 8.00 en 13.00 uur. De 21 kilometer start tussen 8.00 en 10.30 uur, de 30 kilometer tussen 8.00 en 10.00 uur en de 40 kilometer start tussen 8.00 en 9.00 uur. De inschrijfkosten bedragen voor leden van een wandelbond 3,50 euro en voor niet-leden 4,50 euro.

wsv-brummen.nl