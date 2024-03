Wandeling met verhaal

RHEDEN – Kinderen tussen de 4 en 7 jaar kunnen samen hun ouders of begeleiders op zondag 31 maart naar het Bezoekerscentrum Veluwezoom komen voor een leuke wandeling met een verhaal. De geheimzinnige NoNiksie woont in het bos. Hij voelt zich saai en niet zo bijzonder. Daarom blijft hij overdag verdrietig in zijn holletje en gaat hij, net als de mol, alleen ’s nachts in het donker op pad. Hij fantaseert soms op welk dier hij zou willen lijken.

De kinderen gaan NoNiksie helpen om zich wat beter te voelen. Tijdens de korte wandeling ontmoeten ze allerlei dieren. Bij ieder dier is een natuurbelevingsopdracht. Zij leren bijvoorbeeld Makkie de Mol kennen die met zijn graafhanden prachtige molshopen maakt zonder iets te zien. Net als Makkie proberen de kinderen zonder iets te zien in een speciale voeldoos allerlei voorwerpen te voelen. Een andere ontmoeting is met Pluimpje de eekhoorn die in bomen kan klimmen en over takken kan rennen. Zijn staart helpt hem om zijn evenwicht te bewaren.

De activiteit begint om 13.00 uur. Kosten voor deelname aan deze kinderactiviteit zijn 4,20 euro voor kinderen die (OERRR-) lid zijn van Natuurmonumenten en 6 euro voor niet-leden. Aanmelden is noodzakelijk en kan via natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-veluwezoom/agenda.