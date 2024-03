ANGERLO – Op zondag 10 maart houden de natuurgidsen van IVN de Oude IJsselstreek een voorjaarswandeling op Landgoed Huis Bingerden in Angerlo. Er wordt gekeken naar de mooie variatie van stinzenplanten zoals sneeuwklokjes, narcissen en winterakoniet. Het verhaal van het landgoed – dat al in het jaar 970 wordt beschreven – is ook te horen. Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. De start is om 14.00 uur bij Huize Wielbergen Mariëndaalseweg 6 in Angerlo.

ivn.nl