Wandelen door het Webersbos

EERBEEK – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen houden op vrijdag 22 maart een wandeling door het Webersbos waar huis te Eerbeek staat. In het najaar van 2023 werden aan een deel van de Middenlaan en bij de oliemolen bomen vervangen voor de veiligheid en om toekomstige generaties ook te kunnen laten genieten van de mooie lanen. De boswachter neemt wandelaars mee door dit gebied en geeft hier uitleg over. Natuurlijk wordt ook verteld over de geschiedenis van Huis te Eerbeek met haar boeiende bewoners. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. De start is om 14.00 uur. Deelname kost 5 euro, kinderen tot en met 12 jaar betalen 2,50 euro.

glk.nl/excursies