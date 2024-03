Vrouwen zwemmen tegen kanker

DOESBURG – Op vrijdag 22 maart van 11.00 tot 12.00 uur staat zwembad Den Helder in Doesburg in het teken van een bijzondere actie. Een groep enthousiaste en sportieve vrouwen zwemt dan zoveel mogelijk baantjes om geld op te halen voor de Maarten van der Weijden Foundation.

De vrouwen komen uit Doesburg en omgeving en hebben een ding gemeen; ze hebben allemaal kanker of hebben kanker gehad.

Iedere vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 komen de vrouwen naar het zwembad om onder leiding van zwemdocent Inge Hultermans te werken aan hun conditie. “Kanker en de behandeling vraagt veel van je lichaam”, legt Inge, die zelf ook kanker heeft gehad, uit. “Vaak gaat de conditie achteruit, neemt de spierkracht af en zijn patiënten erg moe. Vroeger werd bij ziekte en vermoeidheid rust voorgeschreven, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het juist belangrijk is om te bewegen. Gelukkig neemt de kennis over kanker door wetenschappelijk onderzoek steeds verder toe. Belangrijk, want onderzoek is de basis voor nieuwe inzichten en nieuwe en betere behandelingen waardoor de overlevingskansen groter worden en de kwaliteit van leven verbetert.”

Een op de twee mensen krijgt te maken met kanker. Dat is ongelooflijk veel en reden voor de zwemvrouwen om in actie te komen. “We zwemmen op 22 maart zoveel mogelijk baantjes”, vertelt Joke die de organisatie op zich heeft genomen. “Iedereen is druk bezig met het werven van sponsoren om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Juist omdat het ons allemaal geraakt heeft vinden we dit ongelooflijk belangrijk.” De zwemgroep heeft ervoor gekozen het opgehaalde geld te doneren aan de Maarten van der Weijden Foundation. De stichting is in 2017 opgericht door open water- en marathonzwemmer Maarten van der Weijden en heeft als doel onderzoek te financieren waarmee het leven van voormalige, huidige en toekomstige kankerpatiënten verbeterd wordt. Elke gedoneerde euro gaat rechtstreeks, voor de volle 100% naar kankeronderzoek.

“Wanneer je in het water beweegt ervaar je minder beperking en kan je de belasting op je spieren doseren. Het helpt echt om fitter te worden. Daarnaast kan het ook helpen tegen psychische klachten zoals somberheid en angst”, vertelt Inge. “En het is echt ontzettend gezellig en motiverend”, vult Joke aan. “Na de zwemtraining drinken we samen altijd koffie met wat lekkers erbij. Soms praten we over de ziekte, maar het is niet altijd zware kost hoor. We praten ook gewoon over alledaagse dingen.”

Doneren kan via tinyurl.com/zwemmendoesburg.