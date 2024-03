Vrouwen van Nu zijn creatief bezig

ANGERLO – Binnen lekker creatief bezig zijn, dat hoort echt een beetje bij de winter. De Vrouwen van Nu gingen in februari, de laatste echte wintermaand, daarom graag aan de slag met het maken van een mooi schilderijtje. Glanzende satijnlintjes werden op allerlei manieren in elkaar geweven. De dames genoten van een gezellige middag, met koffie, thee en een hoop gezellig geklets.

Op de laatste dag van februari kwam Marry Foelkel uit Beekbergen bij de Vrouwen van Nu op bezoek. Zij trakteerde de aanwezigen op een geweldige lezing en op een lekker hapje gemaakt met ingrediënten uit haar grote kruidentuin. Marry vertelde over de planten en kruiden uit de eigen omgeving en over de effecten die zij kunnen hebben op lichaam en geest. Vrouwen die het leuk lijken om een keer mee te doen zijn welkom om lid te worden.

Bekijk de agenda op vrouwenvannu.nl/angerlo en kom eens kijken in de Meent.

vrouwenvannu.angerlo@gmail.com

06-53571644