Vrouwen rijden de buurtbus op Internationale Vrouwendag

DIEREN – Op vrijdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, reden de zes vrouwelijke chauffeurs van de vereniging BuurtBus Spankeren Dieren (BBSD) alle diensten van die dag. Zij doen dat om te benadrukken dat vrouwen net zo goed als mannen aan het stuur van de buurtbus kunnen zitten. Tegelijkertijd wilden zij met hun actie meer vrouwen oproepen zich aan te melden als buurtbuschauffeur. Om 13.00 uur kregen de zes vrouwen een bos bloemen uitgereikt van voorzitter Jacques Lubbers .De BBSD heeft op dit moment dertig chauffeurs. Zes daarvan zijn vrouw, dus het duurt nog even voor de verhouding half om half is. En dat terwijl voor het besturen van de buurtbus niet méér nodig is dan rijbewijs B, een goede gezondheid en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De medische keuring en de aanvraag VOG komen niet voor rekening van mensen die zich aanmelden. Iedereen die interesse heeft voor dit sociale vrijwilligerswerk kan zich opgeven via info@bbsd.nl.

Foto: Cynthia Vos