Vrolijke 100 -jarige bezocht door burgemeester

DOESBURG – Dinsdag 5 maart was het een zeer heugelijke dag voor mevrouw Oudkerk-van Someren uit Doesburg. Ze werd maar liefst 100 jaar jong.

Dat jong kun je gerust stellen, ze woont nog zelfstandig in een appartement en met een beetje hulp gaat dat heel goed. Burgemeester Loes van der Meijs kwam op bezoek om de eeuweling te feliciteren. Op de trap stonden heel veel kaarten met felicitaties, zo ook van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima, daar was ze erg blij mee.

Mevrouw Oudkerk is een hele vrolijke mevrouw die altijd het glas halfvol ziet, vertelt haar dochter. Ze is altijd goed gezond geweest en behalve eens een griepje nooit wat gemankeerd. “Dat komt door de vette jus over de aardappelen”, zegt mevrouw Oudkerk. De dochters beamen dat ze dat haar hele leven heeft gedaan. Op haar 80e ging ze nog bij “oude” mensen poetsen, die moet je toch helpen vind ze. Dat haar gehoor wat minder wordt vindt mevrouw Oudkerk niet leuk: “maar dat hoort nu eenmaal bij het ouder worden”. Met de rollator als steun kan ze nog goed uit de voeten. Dinsdagmiddag was er ook een feestje in de Gasthuiskerk en daar wilde ze nog wel even voorop de polonaise lopen.

Foto: Hanny ten Dolle