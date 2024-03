Vroege invallen in Velp

VELP – De politie heeft donderdagochtend twee personen aangehouden bij invallen in Velp. Een woordvoerder laat weten dat dit was vanwege openlijke geweldpleging.

Even voor 7.00 uur vond de inval plaats aan de Troelstrastraat in Velp. Daarbij werd een persoon aangehouden. Daarna is onderzoek verder gegaan aan de Waterstraat in Velp, vrijwel om de hoek. Hierbij was onder andere de recherche aanwezig. Ook daar is een persoon aangehouden.

Er werd onderzoek gedaan in de woning en in de naastgelegen schuur. Ook auto’s werden overhoop gehaald.

Foto: Persbureau Heitink