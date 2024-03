Vrijwilligers gezocht voor buurtbemiddeling

REGIO – Buurtbemiddeling van de stichting Rijnstad zoekt vrijwilligers in Rheden, Rozendaal en Doesburg. Vrijwilligers Buurtbemiddeling ondersteunen buren om problemen bespreekbaar te maken en het conflict goed te ontleden: waar gaat het nou eigenlijk over? Gezocht worden mensen die goed kunnen luisteren, samenvatten en doorvragen, met interesse in de medemens en respect voor de mening van anderen. Ook kunnen zij goed omgaan met weerstand. Rijnstad verzorgt onder meer een basistraining. Een vrijwillig buurtbemiddelaar is een paar uur per week bezig met een zaak.

026-35519941

buurtbemiddeling@rijnstad.nl