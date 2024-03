Vragen stellen over opvoeding

DIEREN – Ouders & Zo Dieren start een inloopspreekuur voor ouders en opvoeders in bibliotheek De Zoomerij in Dieren. Dit vindt elke laatste woensdag van de maand plaats van 9.30 tot 11.30 uur. Tijdens het inloopspreekuur kunnen opvoeders laagdrempelig sparren met een beroepskracht, aangeven waar ze tegenaan lopen en advies vragen over opvoedthema’s.

Ontmoetingsplek Ouders & Zo bestaat sinds eind 2022 en is bedoeld voor alle ouders en opvoeders in Dieren, Spankeren en Laag-Soeren. Dit initiatief van Incluzio Rheden stelt ouders in de gelegenheid om andere ouders te ontmoeten en samen leuke dingen te doen met kinderen. Er was al een maandelijkse koffieochtend en een maandelijkse groepsactiviteit.

