Voorstelling op weg naar Pasen

VELP – Zangeres Talitha Nawijn verzorgt vrijdag 1 maart een optreden in de Grote Kerk in Velp. Met verhaal en lied neemt zij de aanwezigen mee op weg naar Pasen. Talitha zingt zowel bekende als onbekende liederen, om ingetogen naar te luisteren of juist jubelend mee te zingen. Tussendoor brengt ze het paasverhaal tot leven door haar vertellingen. Ze wordt hierbij ondersteund door pianist Bas Gankema.

Talitha is bekend als zangeres van de Ronduit Praiseband, de Opwekking-band en Klezmerband Mazzeltov. Haar optreden in Velp begint om 19.30 uur. De entree is gratis, maar na afloop wordt een collecte gehouden.