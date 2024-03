Voorleesvrijwilligers gezocht

BRUMMEN/EERBEEK – Bij de Bieb in Eerbeek in Brummen is op zoek naar vrijwilligers die willen voorlezen bij gezinnen met jongen kinderen. Een is VoorleesExpress-vrijwilliger bij de VoorleesExpress kan met maar één uurtje in de week een groot verschil maken voor een kind in de omgeving, aldus Bij de Bieb. En: “Door samen twintig keer te lezen en taalspelletjes te doen heb je een meetbaar effect op de taalontwikkeling van een kind. Met ouders kijk je op welke manier zij mee kunnen doen. Zo maak je samen een feestje van taal.” De VoorleesExpress biedt (voor)leesplezier aan kinderen en is gericht op ouders om hen te motiveren taal aan hun kind aan te bieden. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen èn daarmee hun mogelijkheden in de maatschappij. Wie interesse heeft om vrijwilliger te worden kan een e-mail met naam en telefoonnummer sturen naar f.vloet@bijdebieb.nl.

