Voetballers schrijven historie in Ellecom

ELLECOM – De jO12 van voetbalvereniging EDS is Ellecom is zaterdag 9 maart kampioen geworden in de hoofdklasse. Nog nooit speelde een team van EDS in de hoofdklasse “dus hoe uniek is deze prestatie”, aldus de club. Met vele supporters, mooie, rake woorden van hoofdtrainer John, een erehaag van het meidenteam en met de ultras die voor een geweldige ambiance hebben gezorgd.

Er hing ook een giga spandoek met de jeugdkreet: ‘Bij EDS geven ze voetballes’. Ook waren er rookgordijnen die zorgden voor een sfeer die in menig stadion niet zou hebben misstaan. Het duurde even voor de voetballers de zenuwen hadden weggespeeld tegen Vogido maar in de tweede helft werd de 2-1 achterstand op karakter weggepoetst en omgezet in een klinkende 5-2 overwinning. “De ontlading was gigantisch en de vreugde net zo groot als de verdiende beker”, aldus EDS. Met 10 punten voorsprong op de nummer 2 DVV uit Duiven lag hen gigantisch feest in het verschiet.