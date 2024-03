Vier saxofonen in Brummen

BRUMMEN – Op zondag 17 maart om 15.30 uur speelt het Berlage Saxophone Quartet in de Pancratiuskerk in Brummen. Het is het vijfde optreden in de Kamermuziekserie, georganiseerd door de Werkgroep Kamermuziek.

Het kwartet bestaat uit vier saxofoons en wordt geroemd om zijn ‘muzikale speelplezier, natuurlijke flair en, loepzuivere en ambachtelijke spel waarin ze zoeken naar het uiterste’. Het Berlage Saxophone Quartet komt met eigen arrangementen en werken uit verschillende eeuwen en stijlen. Ze spelen Debussy, Glazoenov, Darvishi en Dvorák. De saxofoongroep is opgericht in 2008 en bestaat uit Eva van Grinsven, Lars Niederstrasser, Juani Palop en Peter Vigh. Toegangskaarten van 20 euro per stuk zijn te koop via brummencultuur.nl . Kinderen tot en met 16 jaar hebben na opgave gratis toegang. Na afloop is er een ( gratis) drankje. De Pancratiuskerk is te vinden aan de Kerkstraat 17. Vanaf 15.00 uur is de kerk open.

Foto: Berlage Saxophone Quartet

Bijschrift: V.l.n.r. Peter Vigh, Eva van Grinsven, Juani Palop en Lars Niederstrasser