Vier koren luiden lente in

KLARENBEEK – Maar liefst vier koren lieten zaterdag 2 maart van zich horen in het Boshuis in Klarenbeek. Op uitnodiging van Zangkoor de Dissonanten uit Voorst kwamen Faktor Twaalf uit Klarenbeek, Hardkoor Brummen en Popkoor BreakOut uit Wilp naar de kerk in Klarenbeek voor een lenteconcert. “Een lente-avond om weer naar buiten te komen en samen te genieten. En om te laten zien dat ook de kleine kernen volop lokaal cultureel aanbod hebben. Want cultuur en verbinding horen bij elkaar en versterken elkaar”, aldus de organisatie, En de lentevibes konden nog even worden vastgehouden. Want de dag na het concert werd iedereen getrakteerd op een heerlijke lentedag.

Foto: Henny Versteeg