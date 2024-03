Vernieuwing voor bos Hof te Dieren

DIEREN – Er wordt hard gewerkt in de bossen van Twickel op landgoed Hof te Dieren. De stichting is bezig de bossen te verjongen en om te vormen.

Nu staan er op veel plekken nog naaldbomen, exoten zijn aangeplant in de periode tussen 1800 en 1930. Van nature was het gebied vooral begroeid met loofbossen. Hier wil Twickel naar terug.

De naaldbomen staan vaak in groepen van dezelfde soort bij elkaar. Tickel wil meer variantie in boomsoorten. “Een gevarieerd bos is sterker, mooier en heeft een hogere biodiversiteit. Wanneer één boomsoort wegvalt of het moeilijk krijgt door plaaginsecten of droogte, is niet gelijk het hele bos verloren”, luidt de uitleg van beheerder Wilke Schoemaker van Twickel.

Er is voor de aanplant gekozen voor soorten als de winterlinde en wintereik, die bestand zijn tegen extremere weersomstandigheden. Ook wordt gekozen voor soorten die rijk en goed verteerbaar strooisel geven. “Dat helpt op langere termijn het herstel van de nutriëntenbalans in de bodem, waardoor vocht ook beter wordt vastgehouden”, aldus Schoemaker.

Het omvormen van het bos gebeurt in fases. “Er worden groepsgewijs loofhoutsoorten in het bos gebracht. Door deze groepen in de loop der jaren uit te breiden, vergroten we deze groepen in stappen, wat de gelaagdheid van het bos bevordert”, meldt Schoemaker. Dit gebeurt verspreid door het bos, zodat deze bomen later zelf voor natuurlijke verjonging kunnen zorgen. Aan de andere kant worden naaldbomen gericht weggekapt. Zo ontstaat op de lange termijn een toekomstbestendig bos met een hoge biodiversiteit.

Om de jonge aanplant te beschermen tegen edelherten, die graag een jonge twijgen en knoppen knabbelen, zijn tijdelijke rasters geplaatst. Schoemaker verwacht dat de boompjes over een jaar of tien groot genoeg zijn en dan wordt het raster ook weggehaald. Als de nieuwe bomen straks ook zaden geven, gaan ze zich uitzaaien. Het is een project van de lange adem, waarschuwt Schoemaker. “De komende honderd jaar zal het bos langzaam veranderen.”

Foto: Aart van Raalte