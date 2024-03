DIEREN – Woensdag 6 maart verzorgt Het Variks Verteltheater een voorstelling bij Vrouwen van Nu in Dieren. In de voorstelling worden elf verhalen over Pinokkio vertelt, die hem in een heel ander daglicht zetten. Het zijn herkenbare verhalen, maar met onverwachte invalshoeken. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is in de Ontmoetingskerk in Dieren. De toegang is gratis voor leden, gasten betalen 5 euro entree.

vrouwenvannudieren@gmail.com