RHEDEN – Op zondag 24 maart kunnen kinderen van 3 tot en met 7 jaar terecht in het Bezoekerscentrum in Rheden om te luisteren naar een spannend verhaaltje over ‘De avonturen van Heintje het zwijntje en Bas de Das’. De verhalen beginnen elk uur tussen 11.00 en 15.00 uur. De toegang hiervoor is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.