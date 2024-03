Velpse winkelier mist nog twee krasloten

VELP – Jeroen Siemelink, eigenaar van Rokersspeciaalzaak Siemelink in Velp, heeft ze (bijna) allemaal: de bijna vijfhonderd krasloten die sinds het bestaan van het loterijspel zijn uitgegeven. Alleen spelnummer 2 en 3 ontbreken nog. Hij is op zoek de twee laatste ontbrekende nummers uit zijn collectie. “Eigenaren mogen zich altijd melden in de winkel in Velp. Wie weet heb ik dan binnenkort eindelijk de complete collectie”, aldus Siemelink.

In 1994, dit jaar precies 30 jaar geleden, werd het allereerste Nederlandse Kraslot geproduceerd. Siemelink was ruim daarvoor al geïntrigeerd door Krasloten: ‘Dat begon door vakanties in het buitenland, waar krasloten al langer in kleine stalletjes te zien waren. Toen ze eindelijk in Nederland kwamen, ben ik ze gelijk gaan verkopen. En met succes! We verkochten krasloten gewoon per rol in plaats van per stuk. Zo populair waren ze,’ aldus Siemelink.