Vastenactie Sint Franciscusparochie

REGIO – De Sint Franciscusparochie ondersteunt in de vastentijd een project van de Vastenactie in het Afrikaanse land Zimbabwe. Het gaat om de woongemeenschappen die leven van kleinschalige landbouw. Door klimaatverandering mislukken de oogsten steeds vaker. Vooral de extreme droogte is een probleem. Het project omvat onder andere vier waterpunten met pomp en zonnepanelen en opslagtanks voor de aanleg van vier gemeenschappelijke tuinen. Maar het gaat ook om hulp bij het telen van andere gewassen die beter tegen de droogte kunnen. Daarnaast worden twintig groepen voorzien van naaimachine en startmaterialen. Dit alles om deze mensen een menswaardig bestaan te geven.

Bijdragen aan deze actie kan door inlevering van de vastenzakjes in de kerken in Loenen, Klarenbeek en Apeldoorn of een gift over te maken op de rekening van de Franciscusparochie onder vermelding Vastenactie 2024.