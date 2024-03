Uniek Sporten Certificaat voor vv Loenermark

LOENEN – Voetbalvereniging Loenermark in Loenen heeft op 5 februari het Uniek Sporten Certificaat toegekend gekregen. Dit certificaat toont aan dat Loenermark aan de kwaliteitsdrempel voldoet op het gebied van sporten met een beperking.

Om in aanmerking te komen voor het certificaat wordt er onder andere gekeken naar het aangepaste sportaanbod en de communicatie hierover. Een ander belangrijk punt is inclusiviteit; in hoeverre is sport voor mensen met een beperking ook écht een onderdeel van de club. VV Loenermark vindt het belangrijk dat mensen met een beperking zonder belemmeringen kunnen sporten en is dan ook blij en trots om te voldoen aan deze voorwaarden.

Het doel van het Uniek Sporten Certificaat is om sportaanbieders te stimuleren hun sport toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het certificaat maakt deze inspanningen zichtbaar voor de buitenwereld, zodat sporters met een beperking makkelijk zien waar ze terechtkunnen voor het beoefenen van hun favoriete sport.

unieksporten.nl/certificaat