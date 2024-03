Uitstel van het nieuwe parkeren in Doesburg

DOESBURG – Om de lange wachtlijsten voor parkeervergunningen te verkorten en het systeem eerlijker, kloppender en transparanter te maken wil de gemeente Doesburg een nieuw parkeerverordening invoeren.

Op 1 februari 2024 zou de parkeersystematiek in Doesburg veranderen. Dit als voortvloeisel uit het project Vitale Binnenstad, waarbij sinds 2019 is gewerkt aan een mooi, duurzaam en eigentijds centrum. Het huidige vergunningensysteem in Doesburg voldoet niet (meer). De wachttijden voor een bewoner in het centrum om een vergunning te bemachtigen lopen te lang op. De ingangstermijn van de nieuwe parkeerverordening is met een jaar vertraagd tot 1 februari 2025.

Uitgangspunt voor de nieuwe parkeerverordening is dat iedereen die woont in de binnenstad een auto (vlak)bij huis moet kunnen parkeren. Er wordt slechts 1 parkeervergunning per adres verstrekt. Als men op eigen terrein kan parkeren in een garage of op een oprit, dan kan er geen aanspraak op een parkeervergunning worden gemaakt. Daarom is afgelopen zomer geïnventariseerd voor welke adressen dit geldt.

De adressen met eigen parkeergelegenheid (garage of oprit) zijn de afgelopen zomer zorgvuldig en transparant in kaart gebracht en bij twijfel is contact gezocht met de betreffende bewoners. Samen zijn de (on)mogelijkheden onderzocht en besproken. Uitkomst van dit traject is dat circa een derde van alle aangeschreven adressen zijn aangemerkt als adres dat niet kan beschikken over eigen parkeergelegenheid. De overige adressen zijn aangemerkt als adres dat wel kan beschikken over eigen parkeergelegenheid. Aan ongeveer een vijfde van deze overige adressen is op dit moment een parkeervergunning verstrekt.Toepassing van de nieuwe regels betekent dat deze bewoners vanaf 1 februari 2025 geen recht meer hebben op een parkeervergunning. De inwoners van de binnenstad van Doesburg die in juni vorig jaar zijn aangeschreven ontvangen deze week een brief met daarin vermeld welke situatie op hen van toepassing is.

Vanaf 2025 zijn vergunningen niet meer beperkt geldig voor een klein gebied of een straat. De binnenstad wordt opgedeeld in 6 zones, de schil wordt één zone. Zo wordt voorkomen dat men in een bepaalde straat nu op de wachtlijst staat voor een vergunning, terwijl in een naastgelegen straat een nieuwe bewoner direct in aanmerking komt voor een parkeervergunning. Alle parkeerplaatsen in de binnenstad worden dit jaar ingestraat, zodat duidelijk is waar je wel en niet kunt parkeren. Hiermee wordt de doorgang voor nood- en hulpdiensten, de toegankelijkheid van bluswatervoorzieningen en de verkeersveiligheid gewaarborgd. Ook wordt de parkeersituatie duidelijker en beter te handhaven. Na de zomer van 2024 worden tijdelijke markeringen op straat aangebracht. Dit geldt als testfase voor de nieuwe situatie op 1 februari 2025. In de gemeenteraad speelde een discussie rondom de adressen die al voor 2009 een vergunning hadden. Deze zouden gehandhaafd blijven. Deze mogelijkheid is onderzocht door de gemeente maar het blijkt juridisch niet uitvoerbaar wegens gebrek aan voldoende informatie over wie er een vergunning heeft van voor 2009.