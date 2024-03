Twintigste kledingbeurs in Drempt

DREMPT – In de kerk in Voor-Drempt was afgelopen vrijdag 15 maart weer de, ondertussen beroemde, dameskledingbeurs. Dit jaar was het alweer de twintitgste keer dat deze beurs gehouden werd. Op de kledingbeurs kan mooie dameskleding gekocht worden voor een klein prijsje. Bij de opening was het gelijk al heel erg druk, iedereen wilde natuurlijk de mooiste kleding als eerste zien en kopen. Voor de gelegenheid waren er zelfs paskamers neergezet. Door de drukte moesten de klatenn even geduld hebben bij de kassa, maar dat vond niemand een probleem. De opbrengst van de beurs wordt gegeven aan het Hessenbad in Keppel en de Lymestichting. Alle vrijwilligerszetten zicht belangeloos in tijdens de kledingbeurs.

Foto: Hanny ten Dolle