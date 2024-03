Tweede activiteitengids Sociaal & Vitaal is uit

GEM.RHEDEN – Voor inwoners van de gemeente Rheden en Rozendaal die niet zo goed weten wat er allemaal bij hen in de buurt te doen is, is nu de Activiteitengids Sociaal & Vitaal beschikbaar. Wethouder Ronald ter Hoeven overhandigde het,symbolische eerste exemplaar donderdag 15 februari aan Eduard Mesritz, bestuurslid van Ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp.

De net uitgekomen gids is (gratis) op te halen bij dorpshuizen, inloophuizen, bibliotheken en op veel andere lokale openbare plekken. Als service ontvangen 55-plussers de Activiteitengids per post.

Het Netwerk Informele Ondersteuning (NIO) heeft samen met Sport in Rheden de inhoud van deze bewaargids verzorgd. Bij de verzending van de Activiteitengids Sociaal & Vitaal per ongeluk de envelop voor de waardecheque van Ik buurt mee! gebruikt. Er zit géén cheque in deze envelop maar wel de activiteitengids. De nieuwe Ik buurt mee! waardecheques worden rond 15 maart verstuurd.

Het aanbod in deze gids is ook terug te vinden op wegwijsinrhedenrozendaal.nl en op rhedenontdekt.nl.