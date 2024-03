Twee muzieklezingen in Oude Jan

VELP – Musicoloog Joop van Velzen geeft op dinsdagmiddag 12 maart en op 26 maart een muzieklezing over de negentiende-eeuwse Romantiek op het Europese continent. Op 12 maart behandelt hij de ‘nationale school’ van Polen en de Baltische Staten, op 26 maart die van Duitsland en Oostenrijk.Tijdens zijn lezingen in de Oude Jan in Velp laat Joop van Velzen een keur aan muziekfragmenten horen, die hij inleidt en nader toelicht. Hij vertelt ook over de plaats van het werk in het oeuvre van de desbetreffende componist en diens plaats in de muziekgeschiedenis. Aanvang is 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Een kaartje kost 20 euro per lezing.

