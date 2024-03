Troep op de planken in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Zaterdag 2 maart stond Theatergezelschap Troep uit Laag-Soeren voor de eerste keer dit jaar op het podium in ‘t Sprengenhus. Onder leiding van Nelleke Koetsier werd de mozaïekvoorstelling ‘Te laat voor geluk, of niet’ uitgevoerd. Diverse relaties tussen mensen werden in korte eenakters aan het publiek getoond. Troep nam het publiek mee van een ontmoeting tussen twee oudere mensen in een park naar een blind date in een hotel. Wie de voorstelling gemist heeft kan aankomend weekend in de herkansing. Op 9 maart om 20.30 uur en op zondag 10 maart om 14.30 uur staat het theatergezelschap nogmaals op de planken.

Foto: Christa Heine

theatergezelschaptroep.nl