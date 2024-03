Thema-avond over verwondering

HUMMELO – De gezamenlijke kerken in Hummelo, Drempt en Keppel houden op woensdag 3 april een thema-avond over de kunst van verwondering. Deze vindt plaats in de kerk in Hummelo. Aanvang is 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor ‘iedereen in onze dorpen’. Volgens de organisatie is het een leuke manier om elkaar te ontmoeten. Er zijn verschillende sprekers die vertellen en laten zien waar zij zich over verwonderen. Mensen betrokken bij de kunstwandelroute op landgoed Enghuizen tussen Pasen en Pinksteren, mensen die werken met kinderen en mensen verbonden aan de kerk in Hummelo, Drempt en Keppel. Tussen de sprekers door is er muziek. Laat je verwonderen op deze woensdagavond in de lente.