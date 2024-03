EERBEEK – In de Kruiskerk in Eerbeek wordt donderdag 14 maart om 19.30 uur een thema-avond gehouden rondom consuminderen. Gera van den Berg vertelt over duurzamer leven met minder spullen en geeft praktische tips voor een minimalistischer leefstijl en ‘ontspullen’. Het wordt een interactieve workshop, waar de bezoekers actief aan meedoen. De kerk is deze avond vanaf 19.15 uur geopend.

minimalisereninhetgezin.nl