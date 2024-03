Theatervoorstelling over Judas

VELP – Zondag 10 maart is de theatervoorstelling Judas te zien in de Grote Kerk in Velp. Judas, verrader? Zo wordt hij vaak afgeschilderd. Hij werd zwartgemaakt en zijn naam gebruikt als een icoon van verraad.Een voorstelling die schuurt tegen de vastgeroeste beelden die mensen vaak hebben over Judas. Aanvang is 15.30 uur, de kerk is open vanaf 15.00 uur. Entree is 10 euro, studenten betalen 5 euro. De opbrengst komt ten goede aan Amnesty International.