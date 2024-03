Theater over opvoeden

DOESBURG – Op woensdag 3 april is de humoristische theatervoorstelling ‘Kom op nou jongens’ gratis te zien in de Gasthuiskerk in Doesburg. De aanvang is 19.30 en het geheel is rond 20.45 uur afgelopen.

Kinderen presteren op school en bij de sportclub het beste als ze het plezier en zelfvertrouwen erin weten te houden. Maar dat kan in de praktijk een behoorlijke uitdaging zijn. Wat kun vader of moeder doen? Daarover gaat de voorstelling. Vrijkaartjes zijn te verkrijgen via komopnoujongens.nl.

‘Kom op nou jongens!’ is de nieuwe theatervoorstelling van de stichting Positief Coachen. Bekend van ‘Wel winnen, hè!’ en ‘Dat schiet lekker op zo!’, de succesvolle voorstellingen die ook in onze regio te zien waren.

De uitvoering in de Gasthuiskerk wordt aangeboden door de gemeente Doesburg en Doesburg Beweegt.