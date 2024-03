RHEDEN – Tafeltennisvereniging Slagvaardig in Rheden zoekt nieuwe leden voor de recreantengroep op dinsdagmiddag. Er wordt gespeeld van 13.30 tot 15.30 uur. Iedereen die op zoek is naar een leuke gezellige sport is welkom. De groep bestaat uit enthousiaste dames en heren (de meesten 50+) die spelen op ‘campingniveau’. Het clubgebouw van TTV Slagvaardig is te vinden aan de IJsselsingel 3 in Rheden.

06-16018336

secretaris@ttvslagvaardig.nl