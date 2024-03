Studiekring Doesburg zoekt nieuwe leden

DOESBURG – In 2017 is er op initiatief van de bibliotheek een studiekring in Doesburg opgericht. Deze studiekring komt 1 keer in de 14 dagen op vrijdagochtend bij elkaar in de bibliotheek van Doesburg. De kring heeft nog een paar plekken vrij en is op zoek naar nieuwe leden. Het doel van een studiekring is om op de hoogte te blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en eigen meningen en ideeën met anderen te delen. Opleiding is niet belangrijk; het gaat er om ‘wie’ je bent en niet ‘wat’ je bent. Voor meer info over het concept studiekringen, kijk op studiekringen50plus.nl. Aanmelden voor de studiekring in Doesburg kan via m.luiten@bibliotheekwestachterhoek.nl